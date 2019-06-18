Саакашвили рассказал, как коррупция убивает солдат на Украине

Киев, 18 июня. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что коррупция убивает украинских солдат. С заявлением политик выступил в эфире украинского телевидения.

В феврале текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование хищений в оборонной сфере. Поводом послужил материал команды журналистских расследований Bihus.info, в котором раскрыта схема масштабных хищений в оборонном комплексе Украины. К воровству якобы были причастны приближенные к экс-президенту Петру Порошенко должностные лица.

Саакашвили напомнил, что Украину каждый год покидают более двух миллионов человек. На учебу выезжает «лучшая молодежь», которая не возвращается обратно. Украину экс-губернатор Одесской области назвал страной, где крадут у военных. Из-за этих краж гибнут солдаты, считает политик

«Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история», — заявил Саакашвили.

Политик подчеркнул, что причастных к хищениям в оборонной сфере чиновников, включая Порошенко, необходимо «посадить в тюрьму».

Ранее Газета.ru сообщила, что Саакашвили рассказал о выполненном новым президентом Украины Владимиром Зеленским обещании. По словам политика, глава государства обещал вернуть ему гражданство.

«Впервые появился человек, который сказал и сделал», — подчеркнул Саакашвили.

Украинского гражданства бывший губернатор Одесской области лишился 2017 года по воле Петра Порошенко. В феврале 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу. Вновь украинское гражданство он получил 28 мая.