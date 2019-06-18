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Фельдшер скорой помощи погибла в страшном ДТП под Тамбовом

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Фельдшер скорой помощи погибла в страшном ДТП под Тамбовом

Тамбов, 18 июня. Фельдшер погибла и пять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи и внедорожника в Моршанске Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП с участием легкового автомобиля Ssangyong и машины скорой медицинской помощи произошло накануне вечером (в 19.10) на пересечении улиц Ленина и Интернациональной в Моршанске, сообщил портал News.ru. В результате столкновения погибла сопровождавшая пациента фельдшер.

По предварительным данным, карета скорой помощи выехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками на перекресток на красный сигнал светофора. В это время в бок автомобиля врезалась иномарка, уточняет «Мир 24». Обе машины выбросило за пределы проезжей части, в автомобиле скорой помощи начался пожар.

В ДТП также пострадали водитель «скорой», пациентка и сопровождавший ее мужчина. Травмы получили водитель и пассажир иномарки.

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Автор: Сергей Петров
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