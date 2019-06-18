Составлен рейтинг популярных мест отдыха на реках России

Москва, 18 июня. Российские туристы предпочитают отдыхать на реках в Карелии, Тверской области, в Красноярском крае и на Алтае.

Самыми популярными местами для отдыха являются поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, город Калязин на правом берегу Волги в Тверской области, а также поселки Катунь и Чемал на реке Катунь на Алтае.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сервис Tvil.ru, чаще всего туристы останавливаются в летних домиках на берегу рек на время от пяти до 13 ночей. Больше всего они отдыхают в Калязине, где отдых обходится в полторы тысячи рублей.

Ранее эксперты выяснили, что российские туристы предпочитают чаще выбирать активный отдых. Количество таких россиян увеличилось на 7% в сравнении с 2018 годом. 29% респондентов заявили, что предпочитают походы, катание на лыжах или коньках. 43% россиян признались, что любят пляжный отдых, около трети опрошенных предпочитают отдыхать в санаториях и пансионатах.

Отметим, что специалисты Ростуризма намерены к 2025 году добиться попадания России в топ-12 популярных туристических направлений. Руководитель ведомства Зарина Догузова заявила, что главной задачей является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году. По ее словам, чтобы достичь поставленных задач, необходимо развивать региональные туристические направления, а также продвигать туристическую отрасль России на международном рынке.