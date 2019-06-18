Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Кудрин назвал важный фактор для эффективного развития экономики России

60
0 Оставить комментарий

Кудрин назвал важный фактор для эффективного развития экономики России

Москва, 18 июня. России для эффективного развития экономики нужно увеличивать расходы на образование, так как «инвестиции в человека самые эффективные», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нам нужно существенно увеличить финансирование образования», — заявил Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Он обратил внимание, что РФ тратит на образование только 3,6% ВВП, тогда как «инновационные страны Швеция, Германия тратят от 5 до 7% ВВП». Кудрин подчеркнул, что «сегодня инвестиции в человека самые эффективные».

Глава Счетной палаты также обратил внимание на то, что в России сокращается число работающих и наблюдается дефицит рабочей силы. Поэтому, по его мнению, если в России не повышать пенсионный возраст, то не удастся гарантировать выходящим на заслуженный отдых даже 30% от прежнего дохода.

По словам политика, основной смысл реформы в том, чтобы распределить большую часть ресурсов тем, кто «уже не может работать, более старшему поколению».

Кудрин назвал важный фактор для эффективного развития экономики России

Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что россияне, участвующие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, могут получить надбавку к пенсии при выходе на заслуженный отдых.

Желающие увеличить размер пенсии могут делать добровольные отчисления через своего работодателя. Для этого необходимо написать заявление, какую сумму работник готов отчислять в счет своей будущей пенсии. Он также может выбрать управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров