Кудрин назвал важный фактор для эффективного развития экономики России

Москва, 18 июня. России для эффективного развития экономики нужно увеличивать расходы на образование, так как «инвестиции в человека самые эффективные», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нам нужно существенно увеличить финансирование образования», — заявил Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Он обратил внимание, что РФ тратит на образование только 3,6% ВВП, тогда как «инновационные страны Швеция, Германия тратят от 5 до 7% ВВП». Кудрин подчеркнул, что «сегодня инвестиции в человека самые эффективные».

Глава Счетной палаты также обратил внимание на то, что в России сокращается число работающих и наблюдается дефицит рабочей силы. Поэтому, по его мнению, если в России не повышать пенсионный возраст, то не удастся гарантировать выходящим на заслуженный отдых даже 30% от прежнего дохода.

По словам политика, основной смысл реформы в том, чтобы распределить большую часть ресурсов тем, кто «уже не может работать, более старшему поколению».

Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что россияне, участвующие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, могут получить надбавку к пенсии при выходе на заслуженный отдых.

Желающие увеличить размер пенсии могут делать добровольные отчисления через своего работодателя. Для этого необходимо написать заявление, какую сумму работник готов отчислять в счет своей будущей пенсии. Он также может выбрать управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды.