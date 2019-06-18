Макрон заявил о готовности помочь диалогу между Россией и Украиной

Париж, 18 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести саммит в нормандском формате и способствовать развитию диалога России и Украины. Об этом французский лидер сообщил после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я приветствую его [Зеленского] желание заставить замолчать оружие и протянуть руку жителям сепаратистских районов, осуществить положения Минских соглашений. Я также подтверждаю наше совместное с ФРГ намерение сопровождать вас на этом пути и содействовать диалогу с Россией», — заявил Макрон.

По словам президента Франции, встреча глав и правительств государств в нормандском формате может пройти в Париже. Ее целью станет фиксация достигнутого сторонами прогресса. По словам Макрона, продвижение вперед предполагает выполнение определенных шагов российской и украинской стороной, над которыми в ближайшие недели предстоит работать. Эти шаги послужат основой для ряда инициатив, сообщил президент Франции.

Среди направленных на налаживание переговорного процесса мер Макрон упомянул о вопросе освобождения заключенных, необходимости выполнения Минских соглашений обеими сторонами и прекращения огня. Кроме того, президент Франции упомянул о необходимости освобождения задержанных за нарушение российской границы после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Макрон также отметил, что планирует обсудить подготовку встречи в нормандском формате с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Французский лидер подчеркнул, что встреча глав государств «была бы полезна». Зеленский, в свою очередь, анонсировал переговоры политсоветников «нормандской четверки».