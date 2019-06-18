ЧОП в России хотят заставить работать по профстандартам

Москва, 18 июня. Российские депутаты предлагают изменить законодательство о частных охранных предприятиях (ЧОП), чтобы помешать недобросовестным организациям демпинговать на рынке охранных услуг.

В прошлом году комитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по безопасности предпринимательской деятельности провел в нескольких регионах анализ ценообразования на услуги охраны. Выяснилось, что часто заказчик снижал начальную максимальную цену контракта на 40-60%. Из-за этого добросовестные ЧОП практически не могли участвовать в конкурсе. Тогда как недобросовестные ЧОПы создавали себе преимущества за счет, к примеру, уклонения от уплаты налогов или неквалифицированного персонала.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Парламентской газете» отметил, что это приводило к крайне низкому качеству охранных услуг. По мнению депутата, чтобы ситуацию изменить, необходимо вместе с федеральными органами власти изменить законодательство и распространить принятые Минтрудом в 2015 году профстандарты, в частности, профессиональный стандарт работника по безопасности школ.

По данным газеты, первый шаг в направлении наведения порядка в охранной сфере уже сделан. Президент ТПП Сергей Катырин обратился к вице-премьеру Антону Силуанову с предложением создать рабочую группу для работы по изменению законодательства.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям охранять аэропорты. В пояснительной записке уточняется, что закон вносит ряд поправок, согласно которым охрана аэропортов и объектов их инфраструктуры разрешена аккредитованным для этой цели юридическим лицам.

Отметим, после трагедии в Керченском колледже депутат Госдумы Сергей Вострецов сообщил RT, что собирается разработать законопроект, согласно которому охраной учебных заведений в России сможет заниматься только Росгвардия.