Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Названа причина смерти экс-президента Египта Мурси

30
0 Оставить комментарий

Названа причина смерти экс-президента Египта Мурси

Каир, 18 июня. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа. Об этом сообщает государственное телевидение Египта со ссылкой на свои источники.

Мурси потерял сознание во время перерыва между судебными заседаниями, находясь в клетке в здании суда. Политика доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть.

Напомним, что армия Египта отстранила Мурси от власти в 2013 году на фоне волны народного недовольства. Он вместе с соратниками по движения «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) обвинялся в шпионаже в пользу Катара. По версии следствия, Мурси и его соратники передавали катарской разведке сверхсекретные документы о деятельности египетских спецслужб, чтобы ослабить египетское государство.

Мурси не признавал своей вины, заявляя, что суд является произволом египетских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Борис Николаев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров