Названа причина смерти экс-президента Египта Мурси

Каир, 18 июня. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа. Об этом сообщает государственное телевидение Египта со ссылкой на свои источники.

Мурси потерял сознание во время перерыва между судебными заседаниями, находясь в клетке в здании суда. Политика доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть.

Напомним, что армия Египта отстранила Мурси от власти в 2013 году на фоне волны народного недовольства. Он вместе с соратниками по движения «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) обвинялся в шпионаже в пользу Катара. По версии следствия, Мурси и его соратники передавали катарской разведке сверхсекретные документы о деятельности египетских спецслужб, чтобы ослабить египетское государство.

Мурси не признавал своей вины, заявляя, что суд является произволом египетских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.