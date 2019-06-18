Тимошенко назвала виновных в «банкротстве» ГТС Украины

Киев, 18 июня. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев искусственно банкротят газотранспортную систему страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что передаст соответствующее заявление против чиновников в Госбюро расследований. По ее словам, Коболев и Гройман доводит газотранспортую систему страны до развала.

«Нам нужно этот процесс останавливать», — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

Тимошенко считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с действующим премьер-министром страны начали процесс «теневой приватизации ГТС». По ее словам, ГТС Украины может перейти к «неизвестно каким компаниям».

Напомним, Кабмин Украины утвердил вывод газотранспортной системы страны по модели ownership unbundling. Она предусматривает выведение газотранспортных активов и оператора ГТС за приделы группы «Нафтогаз». В руководстве украинского газового гиганта негативно оценивали такое решение. Исполнительный директор компании Юрий Ветренко заявил, что это ослабит позицию «Нафтогаза» на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа с 2020 года.

Ранее британский эксперт Дэвид Кокс заявил, что ГТС Украины не имеет никакой ценности без контракта на транзит российского газа после 2019 года.

Напомним, в марте глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что единственный способ не потерять транзит газа через территорию страны — передача части ГТС западным компаниями в обмен на поддержку и энергоэффективность.