Киев, 18 июня. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева вести переговоры с Донбассом отдаляет страну от урегулирования конфликта, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Нестор Шуфрич.

В понедельник Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном озвучил «конкретные шаги», необходимые для возобновления переговоров в «нормандском формате». При этом он подчеркнул, что Киев не готов к прямому диалогу с ЛНР и ДНР.

В эфире телеканала «112 Украина» Шуфрич задался вопросом, с кем в Минске идет переговоры, если, по утверждению Зеленского, Киев «не ведет переговоры с сепаратистами».

«Мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, «Оппозиционной платформе», по принципу «не знаете — научим, не хотите — придется заставлять», принуждать к миру уже эту новую власть», — подчеркнул депутат.

Заявление украинского президента ранее прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, что Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко. При этом сенатор подчеркнул, что без прямого диалога Киева с ЛНР и ДНР «все равно ничего не изменится».

В 2014 году власти Украины начали гражданскую войну против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после госпереворота в Киеве. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе находится под угрозой срыва. Он отметил, что гражданская война на Украине обостряется с каждым днем, а ситуация на линии разграничения сил становится все более кровопролитной. По мнению главы ДНР, ответственность за эскалацию конфликта несет Киев.