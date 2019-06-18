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Россия

Глава СК РФ поручил запросить данные о перебоях с лекарствами для льготников

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Глава СК РФ поручил запросить данные о перебоях с лекарствами для льготников

Москва, 18 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ запросить у Росздравнадзора данные о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник стало известно, что Росздравнадзор выявил массовые нарушения права граждан на льготные лекарства по результатам проведенной проверки. 

В Следственном комитете отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о выявленных проблемах. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителям управлений по Ярославской, Новгородской областей и Краснодарскому краю провести процессуальные проверки по выявленным фактам.

Он также поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства запросить информацию у Росздравнадзора по итогам проведенных проверок о нарушениях прав граждан на льготные лекарства, в том числе детей и инвалидов. 

Как сообщал Ридус, по данным Росздравнадзора, грубые нарушения допускаются в целом ряде субъектов РФ. В частности, речь идет о Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Краснодарском крае.

Глава СК РФ поручил запросить данные о перебоях с лекарствами для льготников

Президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский объяснил в эфире НСН, что проблема заключается в отсутствии в стране системы лекарственного обеспечения. По его мнению, «всю систему нужно сносить и строить на ее месте нормальную систему лекарственного обеспечения».

По словам эксперта, начинать реформу необходимо с принятия соответствующего закона о лекарственном обеспечении населения, а для этого «нужно выяснить потребности». 

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Автор: Олеся Волкова
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