Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации трафика в случае угрозы Рунету

Москва, 18 июня. Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации трафика, которые необходимо применить в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности Рунета. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае возникновения угроз маршрутизация трафика не будет осуществляться через зарубежные сети связи. Исключение составит трафик пользователей Калининградской области, а также посольств, консульств и других представительств РФ за рубежом. Также в правилах сообщается, что маршрутизация трафика между системами, управляемыми одним или несколькими операторами с единой политикой маршрутизации, должны осуществляться через точки обмена трафиком в пределах территории РФ.

Правила подлежат исполнению операторами связями, владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, а также линий связи.

Напомним, что 1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета, в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть все основания полагать, что предпринимаются попытки отключить Россию от глобальной инфраструктуры Интернета. По его словам, закон о Рунете является мерой предосторожности против незаконных действий. Песков привел в пример действия властей США в отношении китайской компании Huawei, которую лишили доступа к обновлениям операционной системы Android.