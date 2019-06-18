Xiaomi представила в России умные телевизоры, смартфон, наушники и браслет

Москва, 18 июня. Компания Xiaomi провела большую презентацию новых товаров, представив в Москве телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S, смартфон Mi 9T, браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные Bluetooth-наушники Mi True Wireless Earphones.

Телевизор Mi TV 4A будет продаваться только с 32-дюймовым экраном, тогда как Mi TV 4S представлен с 43 и 55 дюймовыми матрицами. Телевизор Mi TV 4A получил экран с разрешением 1366 на 768 пикселей. Его стоимость составляет 11 999 рублей.

Mi TV 4S заявлен как смарт-телевизор, в котором будет персональный подбор контента и предустановленные сервисы от компаний Okko, Kinopoisk, Megogo, Rutube, СТС, Amediateka. Телевизор с 43-дюймовым экраном обойдется в 22 999 рублей, с 55-дюймовой матрицей — 33 999.

Продажи стартуют 25 июня. В подарок до 31 декабря 2019 года покупатели получат шесть месяцев подписки, передает News.ru.

Xiaomi также привезла в Россию смартфон Mi 9T, который также называется Redmi K20. Гаджет оснащен выдвижной селфи-камерой и аккумулятором на 4000 мАч. Mi 9T поддерживает режим чтения и режим «солнечного света» 2.0. Также в новинке используется специальная технология фильтрации синего цвета для защиты глаз, сертифицированная Немецкой ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий (VDE). Цена стартует от 25 990 рублей.

Браслет Mi Smart Band 4 появится на прилавках только с 8 июля. Его цена начинается от 29 990 рублей. Также стало извсестно о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Mi True Wireless Earphones: за 5 990 рублей их можно будет купить уже 28 июня.