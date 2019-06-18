ООН предсказала рекордный рост численности населения Земли

Нью-Йорк, 18 июня. Население Земли увеличится в ближайшие 30 лет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, сообщается в докладе ООН, посвященном глобальным демографическим изменениям.

Согласно прогнозу ООН, половина общего прироста населения в ближайшие 30 лет придется на долю девяти стран: Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. По данным экспертов международной организации, в 2027 году, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения.

Еще одна серьезная демографическая проблема — старение населения. Это, в первую очередь, касается стран Европы и Северной Америки. Главными причинами старения населения планеты являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

Тогда как в одних странах фиксируется перенаселение, в других стоит проблема сокращения численности населения по причине спада рождаемости. По данным экспертов, к 2050 году в 55 странах численность населения сократится минимум на 1%. Среди них — Россия, Украина и Белоруссия.

В прогнозе ООН отмечается, что к 2050 году население России сократиться на 11 млн человек.

Отметим, гибель планеты Земля от перенаселения в 2017 году предсказал британский физик Стивен Хокинг (скончался 14 марта 2018 года). Как передавал «ФедералПресс», ученый предсказывал, что человечество погибнет примерно к 2600 году, когда на планете истощатся ресурсы. По его словам, причинами гибели станет перенаселение и увеличение потребления энергии. По мнению Хокинга, спасаться людям придется на других планетах.

Хокинг рассказывал о необходимости запуска космического аппарата к ближайшей к Солнечной системе звезде Альфа Центавра, где может находиться пригодная для жизни планета.