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Вскрытие подтвердило версию убийства российской девочки в Испании

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Вскрытие подтвердило версию убийства российской девочки в Испании

Мадрид, 18 июня. Несовершеннолетняя гражданка России, обнаруженная в квартире в испанском городе Матаро, была убита. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии тела, сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, на ее теле обнаружены следы, характерные для ударов холодным оружием. Изначально следователи рассматривали версию убийства и самоубийства.

Напомним, что 13-летняя девочка из России проживала в пригороде Барселоны вместе со своей матерью и старшим братом. Семья переехала в Испанию около года назад. Как выяснили полицейские, мать несколько дней назад уехала, оставив детей вдвоем. Тревогу забили друзья семьи, которые не смогли связаться с подростками.

Стражи порядка, прибывавшие в квартиру, обнаружили труп ребенка. Стены жилища были забрызганы кровью, а мебель сдвинута. В настоящий момент полицейские ищут брата девочки.

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Автор: Борис Николаев
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