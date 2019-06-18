США откажут Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в финансовой помощи

Вашингтон, 18 июня. Американские власти перестанут оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу. Руководство этих стран не принимает должных мер для борьбы с миграционным кризисом, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

По ее словам, Вашингтон не удовлетворен конкретными действиями властей северного треугольника для сокращения числа нелегальных мигрантов, которые прибывают на границу с США. Ортэгус подчеркнула, что выделяемые денежные средства будут перераспределены на другие приоритеты.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании прекратить оказывать финансовую помощь трем странам Центральной Америки. В Штатах насчитывается около 12 млн нелегальных мигрантов.

Ранее американские журналисты выяснили, что США планируют использовать для размещения мигрантов заброшенные военные объекты. Лагери могут появиться на бывших военных базах в Сан-Франциско и Южной Калифорнии, а также на заброшенных аэродромах ВМС в Алабаме.

Отметим, что Дональд Трамп объявил о создании бальной системы для желающих иммигрировать в США. По его словам, это будет «простая для понимания» система отбора, где наибольшее количество баллов будут получать претенденты из числа «молодых рабочих», которые могут вносить больший вклад в систему социальной защиты. Трамп подчеркнул, что Штаты «теряют людей», которые хотят заниматься предпринимательством в США, но вынуждены возвращаться на родину. По его словам, новая система позволит сохранить эту возможность.