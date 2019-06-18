Клинцевич оценил слова Зеленского о возобновлении переговоров в «нормандском формате»

Москва, 18 июня. Без прямого диалога Киева с республиками Донбасса «все равно ничего не изменится», заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении переговоров в «нормандском формате».

По итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский озвучил «конкретные шаги», необходимые для возобновления переговоров в «нормандском формате». При этом он подчеркнул, что Киев не готов к прямому диалогу с республиками Донбасса.

Комментируя заявления украинского президента, Клинцевич отметил, что тот «один в один повторяет то, что говорил Петр Порошенко». При этом сенатор подчеркнул, что без прямого диалога Киева с ЛНР и ДНР «все равно ничего не изменится».

«И здесь вряд ли поможет мост в Станице Луганской, который пообещал построить нынешний президент Украины. В «Мертвых душах» Николая Гоголя Манилов тоже мечтал построить мост, и все, кто читал поэму, помнят, что из этого вышло», — резюмировал сенатор.

В 2014 году власти Украины начали гражданскую войну против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после госпереворота в Киеве. По некоторым данным, в результате боевых действий погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.

В понедельник Зеленский назвал «конкретные шаги», которые позволят возобновить переговоры в «нормандском формате», передавал «Взгляд». Речь шла об освобождении пленных украинцев, возвращение украинских моряков, обязательном прекращении огня и разведении войск.

По его словам, данные шаги могут быть реализованы уже в ближайшее время и позволят продолжить урегулирование гражданской войны на Украине. Зеленский также добавил, что в настоящее время Киев не готов к прямым переговорам с республиками Донбасса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации в Донбассе в «нормандском формате», однако важно соблюдать достигнутые контактной группой договоренности. Министр подчеркнул, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта не получится.