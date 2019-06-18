Истребители ВВС Британии дважды за неделю сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

Лондон, 18 июня. Истребители британских ВВС дважды за неделю сопровождали российские военные самолеты с авиабазы в Эстонии. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Истребители поднимались в воздух 14 и 15 июня. С момента участия Британии в операции НАТО на Балтике — это уже восьмые вылеты для перехвата российских самолетов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства Британии.

Отмечается, что российские самолеты находились на безопасном расстоянии друг от друга, а также не нарушали границ Великобритании. В пятницу вечером британские истребители вылетали навстречу российскому Су-30, а также военно-транспортному самолету, который пролетал вблизи воздушного пространства Эстонии. В субботу — для сопровождения Су-30 и Ил-76, которые следовали из Калининграда.

Ранее Минобороны РФ показало видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков НАТО.