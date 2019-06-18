Megadeth отменяет концерты из-за рака горла у лидера группы

Лос-Анджелес, 17 июня. Вокалист американской группы Megadeth Дэвид Мастейн сообщил об обнаружении у него онкологического заболевания горла.

«У меня диагностирован рак горла», — сообщается в заявлении Мастейна на сайте группы.

Певец уточнил, что в настоящее время тесно работает с врачами. Уже намечен план лечения, который, по мнению медиков, «имеет 90% шансов оказаться успешным»,

Из-за болезни вокалиста Megadeth отменяет практически все выступления в этом году.

Группа Megadeth организована в 1983 году Мастейном и Дэвидом Эллефсоном после увольнения Мастейна из группы Metallica. Группа выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов. Megadeth входит в «большую четверку» трэш-метала вместе с группами Metallica, Anthrax и Slayer.

В начале года в США скончался 66-летний певец и композитор, обладатель двух премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм. Как сообщал Пятый канал, музыкант долгое время боролся с раком мозга.

Ингрэм 12 раз номинировался на престижную премию «Грэмми» и только дважды стал ее лауреатом. Наград удостоились произведения «One Hundred Ways» и «Yah Mo B There» в дуэте с Майклом Макдональдом.

Ингрэм дважды номинировался на «Оскар» за работу в фильмах «Бетховен 2» и «Джуниор».