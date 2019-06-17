В Совфеде рассказали об ответе Москвы на размещение сил НАТО в Польше

Москва, 17 июня. В Совете Федерации прокомментировали размещение дополнительного контингента США на территории Польши.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что размещение сил НАТО сделают Варшаву мишенью для ответного удара и не окажет положительного влияния на эту европейскую страну.

«Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой», — заявил Джабаров в беседе с РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Москва контролирует усиление присутствия НАТО в Польше. Он подчеркнул, что российское руководство ответит должным образом, «когда это потребуется»,

По словам сенатора, размещение дополнительного контингента в Польше в очередной раз свидетельствует об антироссийской политике Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты наращивают военные силы в Польше, чтобы взять Прибалтику под контроль. Для этого они перебрасывают в этот регион наступательное вооружение.

Бондарев напомнил, что Североатлантический альянс намерен вложить в строительство склада военной техники в Польше 260 млн долларов. Это позволит американским военным разместить вооружения необходимые для развертывания танковой бригады Сухопутных войск США.

Депутат нижней палаты парламента Юрий Швыткин отметил, что польский народ станет «заложником непродуманной ситуации со стороны Варшавы», поскольку Польша будет одним из главных объектов, по которому, в случае чего, будет нанесен ответный удар.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Штаты используют миф о мнимой угрозе Москвы, чтобы приблизить войска НАТО к российской границе. Он подчеркнул, что российские военные выработают адекватные меры на усиление НАТО в Польше.

Напомним, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве 12 июня. Вашингтон планирует разместить на территории Польши до 5,5 тысяч военных. Также там будут расположены американские разведывательные беспилотники MQ-9.