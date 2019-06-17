Западные СМИ пугают читателей «человеком-мотыльком» в небе над Чернобылем

Москва, 17 июня. Западные СМИ вновь обратились к теме чернобыльской катастрофы. На этот раз журналисты обсуждают некое существо, которое якобы видели сотрудники ЧАЭС перед взрывом.

Как сообщает Daily Star, «монстр» с огромными крыльями летал над Припятью перед катастрофой. Издание ссылается на археолога Роберта Максвелла, который сравнил существо с «человеком-мотыльком». При этом в статье фотографии с места трагедии чередуются с изображениями насекомого с телом человека.

Археолог, дважды побывавший на экскурсиях в зону отчуждения, сообщил, что там он якобы познакомился с легендой о Черной птице Чернобыля.

«Легенда гласит, что в дни, предшествовавшие катастрофе, многие люди в контрольной комнате видели в небе над Чернобылем сверхъестественное существо. Они также утверждали, что видели это ужасное существо незадолго до взрыва », — рассказал он.

#Chernobyl staff ‘saw infamous Mothman flying over reactor’ just before deadly explosionhttps://t.co/VnARC0h7AC pic.twitter.com/Fm4QJ0MgEk — Daily Star (@Daily_Star) June 16, 2019

По его словам, это было «большое безголовое темное существо с гигантскими крыльями и ярко-красными глазами».

Некоторые полагают, что Черная птица Чернобыля была формой существа, известного как человек-мотылек, присутствие которого означало только одно: вскоре последует катастрофическое событие.

Человек-мотылек» или «Мофман» — существо-криптид, американская городская легенда. Согласно легендам, появление Мотылька предвещает крупные несчастья и катастрофы.