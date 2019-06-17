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Жену Макрона раскритиковали за внешний вид на встрече с супругой Зеленского

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Жену Макрона раскритиковали за внешний вид на встрече с супругой Зеленского

Париж, 17 июня. Первая леди Украины Елена Зеленская впервые встретилась с супругой французского президента Брижит Макрон. При этом соцсети обратили внимание, что французская первая леди выглядела небрежно по сравнению с супругой украинского президента. 

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которые реализует у себя на родине. Она также пригласила супругу французского президента посетить Украину.

В свою очередь Макрон поделилась с Зеленской своими инициативами в области здравоохранения, образования, а также о проектах, касающихся детей и подростков.

Однако пользователи соцсетей заметили небрежность в образе Брижит. По их мнению, это совершенно не вяжется с образом француженок. У супруги Макрона помялся задний подол платья, что не скрылось от глаз внимательных интернет-пользователей. «У Макрон юбка будто из одного места», — возмутились подписчики Instagram Зеленской.

Другие же наоборот вступились за дам, отметив их привлекательность. «Блондинки в деле», «Очень стильно и утонченно», — комментируют пользователи.

Жену Макрона раскритиковали за внешний вид на встрече с супругой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прилетел во Францию, где провел переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщал RT, по итогам встречи Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы. В обратном случае, по словам Макрона, «это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также на российских гражданах».

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Автор: Олеся Волкова
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