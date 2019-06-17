Первый канал показал предсмертное фото Быстрицкой

Москва, 17 июня. Народная артистка СССР Элина Быстрицкая могла быть избита перед смертью. Такую версию озвучили в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

В эфире программы показали фотографию Быстрицкой, сделанную незадолго до ее смерти. На снимке на лбу актрисы видны синяки.

Сестра актрисы София Шегельман заявила, что синяки — это результат «плохого ухода» за Быстрицкой. По ее словам, сестра не хотела жаловаться на это. Кроме того, Шегельман сообщила, что хотела увезти свою сестру в Израиль, где сейчас проживает.

При этом помощница Быстрицкой Ксения Рубцова заявила в эфире, что актриса не только не хотела переезжать к сестре в другую страну, но и вовсе не желала с ней разговаривать.

Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года, сообщал телеканал «360». Президент России Владимир Путин назвал Элину Быстрицкую настоящей легендой. Память о ней будет сохранена навсегда, подчеркнул глава государства в телеграмме с соболезнованиями родным, близким и коллегам великой артистки.

Элина Быстрицкая сыграла в фильмах «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Добровольцы» и «Все остается людям», но настоящую известность ей принесла роль Аксиньи в картине «Тихий дон». По словам внука Шолохова, Быстрицкая лично встречалась с писателем, когда готовилась к роли. Она пыталась узнать его мнение о том, какой именно должна быть Аксинья на экране.