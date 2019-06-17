Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Первый канал показал предсмертное фото Быстрицкой

41
0 Оставить комментарий

Первый канал показал предсмертное фото Быстрицкой

Москва, 17 июня. Народная артистка СССР Элина Быстрицкая могла быть избита перед смертью. Такую версию озвучили в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

В эфире программы показали фотографию Быстрицкой, сделанную незадолго до ее смерти. На снимке на лбу актрисы видны синяки. 

Сестра актрисы София Шегельман заявила, что синяки — это результат «плохого ухода» за Быстрицкой. По ее словам, сестра не хотела жаловаться на это. Кроме того, Шегельман сообщила, что хотела увезти свою сестру в Израиль, где сейчас проживает.

При этом помощница Быстрицкой Ксения Рубцова заявила в эфире, что актриса не только не хотела переезжать к сестре в другую страну, но и вовсе не желала с ней разговаривать. 

Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года, сообщал телеканал «360». Президент России Владимир Путин назвал Элину Быстрицкую настоящей легендой. Память о ней будет сохранена навсегда, подчеркнул глава государства в телеграмме с соболезнованиями родным, близким и коллегам великой артистки.

Первый канал показал предсмертное фото Быстрицкой

Элина Быстрицкая сыграла в фильмах «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Добровольцы» и «Все остается людям», но настоящую известность ей принесла роль Аксиньи в картине «Тихий дон». По словам внука Шолохова, Быстрицкая лично встречалась с писателем, когда готовилась к роли. Она пыталась узнать его мнение о том, какой именно должна быть Аксинья на экране. 

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров