Под огнем боевиков в Алеппо погибли 11 мирных жителей

Алеппо, 17 июня. Одиннадцать мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения при обстреле боевиками из минометов населенного пункта Кудехи в сирийской провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Населенный пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся минометному обстрелу с позиций боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 15 ранены.

Боевики также открыли огонь по населенным пунктам провинций Латакия и Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы сирийской армии столкнулись с попыткой нападения, совершенного сторонниками «Джебхат ан-Нусры». Атака произошла на оси Аль-Касабия, Хамамият и Шейх-Хадид между северными районами провинции Хама и южными районами провинции Идлиб. Совместными усилиями ВВС Сирии и ВКС РФ провели несколько воздушных налетов на позиции боевиков в этом районе, уничтожив два танка.

1 Организация запрещена на территории РФ.