ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» запугивает россиян фейком об «изоляции рунета»

Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала новость с кликбейтным заголовком о том, что якобы россиян «изолируют» от мирового Интернета. При этом в новости сообщается, что привилегированный доступ получат лишь дипломаты и пользователи Калининградской области.

«В случае изоляции рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и пользователей в Калининградской области», — сказано в заголовке новости на сайте «Эха Москвы».

В рамках проекта «ФАН разъясняет» проанализируем, как «Эхо Москвы» манипулирует общественным мнением. Неверная формулировка в заголовке новости призвана ввести читателей в заблуждение и сформировать заведомо неправильное представление о российских законах.

В действительности, так называемого закона «Об изоляции рунета» не существует, провокационная формулировка была придумана оппозиционными СМИ. Речь идет лишь о внесении изменений в федеральные законы «О связи» от 2003 года и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 2006 года.

Российские власти неоднократно опровергали информацию об «изоляции» Интернета, отмечая, что в соответствии с законом российские пользователи не будут ничем ограничены. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснил, что закон «Об устойчивом рунете» определяет правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения. Главная задача закона – обеспечить россиянам доступ к электронным услугам, онлайн-банкингу и другим коммерческим сервисам, к которым привыкли пользователи.

«Задача законопроекта в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским пользователям», — отметил Левин.

Внесение изменений в законы оказалось вынужденной мерой для защиты от многочисленных внешних угроз, в том числе со стороны США, добавил Левин. По словам главы Комитета Госдумы, Вашингтон располагает технической возможностью для отключения сервисов в любой стране мира. Кроме того, США уже использовали эту привилегию в Сирии, отключив целую страну от доступа к мировой Сети. При этом отключение РФ от Интернета принесет убытки в 20 млрд рублей ежедневно.

Новость «Эха Москвы» не только содержит заведомо ложное название закона, которое имеет явный негативный оттенок, но также однобоко преподносит информацию. Из этого можно сделать вывод, что СМИ намеренно создает у читателей неверное представление о действительности, утаивая суть закона «Об устойчивом рунете».

Проект «ФАН разъясняет» был создан для того, чтобы выявлять бессовестное манипулирование, а во многом и вранье, СМИ, получающих финансирование из-за границы. Получая западную поддержку, так называемые либеральные издания транслируют русофобские настроения в российское медиапространство.

Ранее Федеральное агентство новостей предприняло попытку наладить дискуссию с прозападными коллегами, тем самым заставив их аргументировать свою позицию. Для этого на площадках «Эха Москвы», «Радио Свобода», «Новой газеты», «Медиазоны», The Bell и многих других либеральных коллег были созданы официальные аккаунты РИА ФАН.

Сотрудники редакции инициировали грамотную дискуссию, в вежливой форме парируя западным коллегам. Однако в либеральном лагере сочли такую дискуссию провокационной и заблокировали аккаунты редакции. Именно поэтому было принято решение проводить анализ материалов, которые выпускают либеральные издания, на площадке редакции в рубрике «ФАН разъясняет».