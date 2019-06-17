Кудрин предложил меры для снижения бедности в российских семьях

Москва, 17 июня. Российские власти подготовили предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях», — сообщил Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

В частности, речь идет о материнском капитале, из которого можно будет брать определенное количество денег. Еще один вариант предполагает выплату пособия на рождение первого ребенка, если семья находится в зоне бедности. Данное пособие предназначено для родителей детей, рожденных с 2018 года.

При этом Кудрин добавил, что сумма, выделяемая на пособия, посильна для бюджета России.

«И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума», — заявил он.

Кудрин уточнил, что за последние несколько лет снизился уровень жизни россиян. На данный момент порядка 12,5 млн человек находится за чертой бедности. Глава Счетной палаты назвал данную ситуацию позором.

Ранее, как сообщал RT, Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что рост ВВП страны в 2020 году составит около 2%. При этом он отметил, что «комплекса мер, которые правительство принимает как внутри нацпроектов, так и вне нацпроектов недостаточно, чтобы переломить ситуацию и выйти на другой уровень темпов роста».

Как сообщала «Газета.ру», Кудрин также выразил мнение, что Соединенные Штаты будут доминировать в мировой экономике еще около 40 лет. Рано или поздно американская экономика ослабнет, но до этого американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику.