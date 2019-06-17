Зеленский назвал условия для возвращения к «нормандскому формату»

Париж, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «конкретные шаги», которые позволят возобновить переговоры в «нормандском формате».

«По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — сказал Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, данные шаги могут быть реализованы уже в ближайшее время и позволят продолжить урегулирование гражданской войны на Украине. Зеленский также добавил, что в настоящее время Киев не готов к прямым переговорам с республиками Донбасса.

«Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — подчеркнул президент Украины.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает возможным проведение встречи в «нормандском формате» с участием глав государств, однако такая встреча требует длительной и тщательной подготовки, передает РИА Новости.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.