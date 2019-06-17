Пушков обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с Вышинским

Вена, 17 июня. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудил с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с российскими журналистами на Украине, в особенности преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По итогам встречи Пушков сообщил РИА Новости, что в связи со сменой власти на Украине сейчас важный момент для обсуждения нарушений прав журналистов, которые накопились за пять лет на Украине при экс-президенте Петре Порошенко. Сенатор обозначил обеспокоенность России по пяти позициям, включая дело Вышинского, «который уже провел в тюрьме один год и месяц».

Пушков напомнил, что до сих пор не раскрыты убийства Павла Шеремета, Олеся Бузины, целого ряда журналистов. По его словам, Дезир ответил, что «это тоже вызывает очень серьезные вопросы, почему здесь нет прогресса».

«Он надеется, что произойдет какая-то подвижка при новых властях», — сообщил Пушков.

При этом сенатор обратил внимание, что в ходе встречи Дезир был осторожен в высказываниях, вероятно, «чтобы не создать неоправданных ожиданий».

Пушков выразил надежду, что Дезир сможет убедить новые власти Украины в необходимости освобождения Вышинского.

I was happy to meet with @Alexey_Pushkov, Chair of Federation Council’s Commission on Information Policy, in Vienna today. We discussed media freedom issues in the OSCE region, in the #Russia|n Federation, in and around #Ukraine, including the need to release detained journalists pic.twitter.com/BgJRnd3COe — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 17, 2019

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене, сообщала «Газета.ру». Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, передавали «Известия». В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.