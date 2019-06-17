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Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

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Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

Москва, 17 июня. Современные педагоги должны ознакомиться с трендами в сфере кинематографа, чтобы находить общий язык с учениками и студентами. Об этом заявил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

По его словам, у современной молодежи нет авторитетов, так как они не читали классических литературных произведений, а также не знакомы с шедеврами мирового кинематографа. Кроме того, многие из молодых людей не знают крылатых выражений, которые знакомы старшему поколению.

Цискаридзе отметил, что современные педагоги должны знать содержание кинотрилогии «Властелин колец», фильмов о «Гарри Поттере» и телесериала «Игра престолов», чтобы говорить с учениками на одном языке.

«Нынешние педагоги должны хорошо знать всю сагу о хоббитах, Гарри Поттера, «Игру престолов», хотя не все это любят. Но вот Гарри Поттера надо знать хорошо. Я специально пересматривал», — отметил Цискаридзе.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что современная массовая культура не способствуют повышению интереса к балету, передает РИА Новости.

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Автор: Артем Никулин
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