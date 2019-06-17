Вилле Хаапасало переплывет Финский залив на плоту с бассейном

Хельсинки, 17 июня. Актер Вилле Хаапасало вместе с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин.

Хаапасало рассказал РИА Новости, что «путешествие должно пройти спокойно». Друзья должны добраться до Таллина за 10-13 часов, однако многое зависит от погоды.

«Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие — самое прекрасное безумие в мире», — отметил актер, знакомый россиянам по фильму «Особенности национальной охоты».

На плоту финских друзей есть запас провизии, солнечная панель, навигатор, запасной двигатель и лестница, по которой можно спуститься в море. Рядом с плотом идет спасательная лодка.

Изобрел плот с бассейном Янне Кяпюлехто. Ранее он же сконструировал плавучую сауну, которая получает энергию от солнечных батарей. На ней он пересек Финский залив летом. Сауна установлена на платформе, с которой можно прыгать в воду, чтобы поплавать в заливе. Еще на платформе есть зонтик от солнца, а на крыше самой сауны — наблюдательный пункт.

Хаапасало является лауреатом государственной премии РФ за 2003 год в области литературы и искусства за роль в фильме «Кукушка». В 19 лет поступил в ЛГИТМиК в Петербурге. Кроме русского, владеет также шведским, немецким и английским языками.

В России Хаапасало более популярен, чем на родине, в Финляндии. Впервые известность актеру принесла роль Райво в российском кинофильме «Особенности национальной охоты».