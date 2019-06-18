Сирия, 18 июня. 12 человек погибли в результате атаки боевиков «Ан-Нусры»*** южнее Алеппо. Еще один американский конвой прибыл в Сирию. САА обнаружила более 12 тысяч мин и СВУ в тайниках ИГ1 в Ракке и Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с исламистами на юге Идлиба; вступили в перестрелку с боевиками в Эс-Сувейде; перебросили подкрепление на север Хамы; обнаружили тайники ИГ в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): атаковала позиции курдов в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по деревне Аль-Вахди южнее Алеппо, погибли местные жители.

«Исламское государство»1: совершило вылазку на позиции SDF**** в провинции Дейр-эз-Зор; заминировали автомобиль курдов на юге Хасаки; подозревается в организации взрыва в городе Сармада в Северном Идлибе.

Курды: провели рейды на востоке Дейр-эз-Зора; подверглись нападению неизвестных в Хасаке; пережили две атаки ИГ у города Аль-Мухаймида в Дейр-эз-Зоре; заявили об убийстве двух протурецких исламистов на севере Алеппо.

Соединенные Штаты направили очередной конвой с подкреплениями в Сирию.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки исламисты незаконных бандформирований, отряды которых дислоцируются в западной части региона, продолжили провоцировать вооруженные стычки на линии соприкосновения сил с правительственными войсками, обстреляв поселение Аль-Вахди южнее Алеппо. Под ударами боевиков были убиты как минимум 12 местных жителей, еще 15 человек, большинство из которых сейчас находится в тяжелом состоянии, получили ранения.

Вновь отмечались вооруженные стычки между курдами и протурецкими силами на севере провинции. По данным Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека (SOHR), инициаторами столкновений выступили исламисты «Сирийской свободной армии» (ССА), действовавшие при поддержке ВС Турции, которые открыли огонь по району Тель-Рифата. Курдские радикалы, в свою очередь, заявили об убийстве двух боевиков ССА у города Азаз.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) продолжились вылазки неизвестных. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), группа вооруженных людей обстреляла автомобиль курдов недалеко от населенного пункта Брейха, что привело к ранению нескольких членов курдской группировки. Позднее атаке дважды подвергся военный штаб SDF в городе Аль-Мухаймида. О результатах вооруженных столкновений в данном районе до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что к обоим налетам имеют отношение джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства».

В свою очередь курды вновь прибегли к проведению рейдов. Так, тот же Twitter-канал заявлял о незаконном аресте нескольких гражданских лиц в поселении Хаваидж Аль-Бумасиа по обвинению в сотрудничестве с террористами ИГ. Позднее еще ряд подозреваемых в связях с ИГИЛ1 были задержаны в населенных пунктах Дибан и Ат-Тайяна. Тем не менее местные активисты полагают, что среди тех, кто оказался под стражей, находятся преимущественно невиновные мирные жители.

На оккупированных «демократическими силами» территориях вновь отмечались пожары. Сообщалось о возгорании в деревне Ат-Тватиха в восточной части региона. Никаких данных о последствиях случившегося все еще не поступало.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба в течение дня продолжились взаимные обстрелы между правительственными силами и боевиками незаконных бандгрупп. Согласно данным новостного портала Masar Press Agency, под огнем джихадистов оказался город Аль-Касабия, недавно перешедший под контроль Сирийской арабской армии (САА). В свою очередь военнослужащие САА нанесли ответные удары по укреплениям исламистов в окрестностях населенных пунктов Шейх-Мустафа и Кафр-Саджна. Также фиксировались перестрелки недалеко от городов Трамла и Аринба. К вечеру силы САР открыли огонь по опорным пунктам боевиков на западе региона у границы с Латакией.

Поступали сведения о взрыве в городе Сармада в северной части провинции. По данным интернет-портала Step News Agency, детонация бомбы привела к гибели одного из гражданских лиц. Еще один человек получил ранения. В организации взрыва подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в провинции.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что в ходе продолжающегося обследования ранее зачищенных от боевиков ИГИЛ территорий Восточной Сирии инженерным подразделениям Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить два крупных тайника террористов. По информации агентства новостей SANA News схроны с более чем 12 тысячами мин и СВУ находились на юге Ракки и юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как известно, из-за чрезмерно большого количества взрывных устройств, оставленных джихадистами перед отступлением, работы по их поиску продолжаются до сих пор, несмотря на то, что данные территории полностью перешли под контроль сил САР к концу 2017 года.

Во второй половине дня поступали сведения о вылазке джихадистов в южной части провинции. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил о том, что 17 террористов напали на фермеров в окрестностях населенного пункта Тель-Арида, в результате чего были убиты семь человек. В течение получаса правительственные силы прибыли к месту трагедии, однако радикалы успели бежать прежде. Отмечалось, что боевики, вероятно, перебрались в зону контроля САА, продвигаясь со стороны оккупированных курдами территорий.

Провинция Эс-Сувейда

В первой половине дня в провинции Эс-Сувейда была замечена группа боевиков неизвестной группировки. По данным интернет-портала Halab Today TV, сотрудники сил внутренней безопасности вступили в столкновение с джихадистами на подступах к административному центру региона, результатом которого стало бегство нападавших. Предполагается, что радикалы прибыли на освобожденные правительственными войсками территории из района американской военной базы «Ат-Танф», располагающейся в южной части провинции Хомс.

Провинция Хасака

В провинции Хасака накануне продолжилась подпольная деятельность боевиков «Исламского государства». Как передавал новостной портал Halab Today TV, сперва террористы организовали нападение вблизи деревни Аль-Хусейн, находящейся южнее города Маркада, что привело к гибели двух курдских бойцов. Вторую вылазку боевики предприняли в районе лагеря «Аль-Хол», активировав СВУ под автомобилем «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате взрыва были убиты четыре члена SDF. К вечеру еще один взрыв произошел в городе Камышлы на севере региона. Сработало СВУ, которое было заложено в одном из автомобилей, припаркованных в районе Каддур-бек, что привело к жертвам среди гражданского населения. Более подробных сведений все еще не поступало.

Между тем на северо-восток провинции прибыла очередная колонна с подкреплениями от Соединенных Штатов, передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt). Информация о составе переброшенного груза, однако, до сих пор не оглашалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)