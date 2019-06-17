Сирия, 17 июня. Курды заявили об убийстве двух протурецких боевиков на севере Алеппо. САА нанесла ответные удары по позициям исламистов в Идлибе. Террорист-смертник ИГИЛ1 был задержан в иракской провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по укреплениям боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): атакует позиции курдов в районе Тель-Рифата в Северном Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части Идлиба.

Курды: заявили об убийстве двух турецких боевиков вблизи Азаза на севере Алеппо; провели обыски в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: задержали террориста-смертника в провинции Дияла; пресекли нападение джихадистов ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (Liberationafrin), подконтрольный группировке «Силы освобождения Африна», заявляет о новых вылазках курдских радикалов в северной части Алеппо. Курды утверждают, что в результате последней вылазки, предпринятой ими у города Азаз, были убиты два исламиста «Сирийской свободной армии» (ССА). О подробностях случившегося не сообщается. Как известно, курдские радикалы осуществляют подпольную деятельность в оккупированных протурецкими боевиками районах в рамках операции «Гнев оливок», о начале которой было объявлено после захвата территорий кантона Африн в марте прошлого года.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что вооруженные силы Турции обстреливают позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе населенных пунктов Айн-Дакна, Шейх-Исса, а также вблизи аэропорта Меннах. Кроме того, более семи снарядов, выпущенных джихадистами, разорвались в черте города Тель-Рифат. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают проводить задержания жителей провинции, обвиняя их в пособничестве боевикам «Исламского государства»1. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), обыски состоялись в городе Дибан, расположенном юго-восточнее Меядина. Данные о количестве арестованных сирийцев пока устанавливаются. Напомним, в первой половине дня в регионе также прошли рейды курдов в населенных пунктах Ат-Тайяна и Хаваидж Аль-Бумасиа. Напомним, в оккупированных «демократической армией» районах нередко фиксируются вылазки джихадистов ИГИЛ, однако, как правило, среди задержанных оказываются мирные жители, которых впоследствии освобождают в обмен на выкуп.

Провинция Идлиб

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что в ответ на обстрелы исламистов на юге Латакии, части Сирийской арабской армии (САА) атаковали зоны дислокации боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» на западе соседней провинции Идлиб. Под ударом правительственных сил оказались оборонительные сооружения исламистов недалеко от населенных пунктов Мараанд и Бдама на западе региона.

В то же время в южной части Идлиба вновь отмечаются вооруженные стычки в прифронтовой зоне. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерия сил САР ведет огонь по укрепрайонам «Джебхат Ан-Нусры»1*** на окраинах городов Маарет Хурма, Сафухан и Хан Шейхун. Сведения о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, в первой половине дня боевики спровоцировали стычки с САА на границах «Большого Идлиба», обстреляв населенный пункт Аль-Касабия.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что в провинции Дияла возобновилась спецоперация, направленная на выявление и ликвидацию «спящих ячеек» «Исламского государства». В ходе обысков, проведенных в пустынных областях региона, удалось арестовать одного из террористов, на котором был надет пояс со взрывчаткой. Кроме того, в его укрытии было найдено оружие.

Также рейды прошли в провинции Салах Эд-Дин. Новостной портал Al Sumaria News сообщает о том, что правительственные войска пресекли готовящееся нападение одной из «спящих ячеек» ИГИЛ в районе города Самарра. Иракские военные открыли огонь по радикалам на подступах к населенному пункту. Отмечается, что операция была проведена после получения точных разведданных. Напомним, о полном освобождении Ирака от террористов было объявлено в декабре 2017 года, однако подпольные группы ИГ все еще представляют угрозу для налаживания мирной жизни в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)