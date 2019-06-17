BadComedian и Kinodanz пошли на мировую после иска на миллион рублей

Москва, 17 июня. Кинокомпания Kinodanz и видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, заключили мировое соглашение, заявил адвокат YouTube-звезды Сергей Панченко

Защита Баженова сообщила, что инцидент был урегулирован — стороны пошли на мировую.

«На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», — констатировал Панченко, уточнив, что условия соглашения Kinodanz и BadComedian являются конфиденциальными.

Ранее Kinodanz высказала претензии к Баженову из-за обзора на фильм «За гранью реальности». По словам представителей компании, ролик на YouTube нарушил допустимый объем цитирования. Однако блогер отметил, что закон не устанавливает точных норм. Он также подчеркнул, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на один миллион рублей.

В министерстве культуры России заявили, что не собираются поддерживать кинокомпанию в судебном процессе. Руководитель ведомства Владимир Мединский отметил, что вмешательство в подобные конфликты не отвечает задачам возглавляемого им органа.

Продюсер Александр Роднянский в свою очередь назвал попытки давления на BadComedian «трусостью и цензурой». Он пояснил, что критика, в том числе со стороны популярных видеоблогеров, — важный момент для киноиндустрии.

Основанная в 2012 году Kinodanz сняла такие фильмы как «Танцы насмерть», «Эбигейл», «За гранью реальности», и другие.