Трамп предрек «крах рынка» в случае своего поражения на выборах в 2020 году

Вашингтон, 17 июня. Президент США Дональд Трамп предрек небывалый экономический кризис в случае своего поражения на выборах в 2020 году. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Трампа, за время его работы на посту президента состояние экономики США заметно улучшилось. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что его проигрыш на выборах президента в 2020 году приедет к небывалому краху американского рынка.

«Экономика Трампа бьет все рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь ... Однако, если кто-то, кроме меня, встанет во главе США в 2020 году (я хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому мы еще не видели», — написал Трамп.

Американские СМИ не оставили без внимания браваду 45-го президента США. Так, американский еженедельный новостной журнал Newsweek отмечает, что за три года президентства Трампа ключевые экономические показатели США немного улучшились. Кроме того, Трампу удалось сократить уровень безработицы и стимулировать рост занятости. Однако более 50% взрослого населения США считают, что их нынешний уровень жизни значительно ниже, чем до мирового экономического кризиса 2008 года

Главный редактор сайта Business News Бен Эйрис считает, что не стоит воспринимать всерьез все заявления Трампа. При этом Эйрис уверен, что избрание нового президента США в 2020 году позволит значительно улучшить состояние американской экономики и закончить торговые войны другими странами, передает телеканал «360».

«Трамп думает, что мир крутится вокруг него. И почему это экономика должна рухнуть, если он уйдет? Что он вообще сделал для экономики США? Он начал большую торговую войну. А это не приносит пользы стране, это делает население бедным», — отметил редактор Business News.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт товаров из Китая. Позднее Китай ввел ответные пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты. В общей сложности под действие китайских пошлин попали 659 наименований американской продукции на сумму в размере 50 миллиардов долларов.

Позднее Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Новые тарифы затронули ряд стран, в том числе Индию, которая является одним из крупнейших производителей стали в мире.