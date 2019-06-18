Сирия, 18 июня. Турки селят боевиков ССА** вместе с их семьями в дома жителей Африна на северо-западе Алеппо. Исламисты вновь нарушили перемирие, открыв огонь по позициям САА в Латакии. Курды незаконно арестовали мирного гражданина на востоке провинции Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам исламистов в горной местности Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): передислоцировала часть сил из Идлиба в Африн, разместив боевиков в домах мирных жителей.

Курды: незаконно арестовали мирного гражданина на востоке провинции Хасака, предположительно в рамках принудительной мобилизации в SDF****.

Армия Турции: перебросила дополнительные отряды спецназа и радарные системы на территорию Идлиба.

Провинция Латакия

По информации Halab Today TV, боевики-исламисты, базирующиеся на северо-востоке Латакии, открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе горной гряды Джабаль Аль-Акрад. Между тем на окраинах «Большого Идлиба» действует режим тишины, также запрещено размещение тяжелой техники в буферной зоне. Оппозиционный канал также утверждает, что под ударами террористов погибли и получили ранения несколько солдат правительственных войск САР. Эти сведения пока проверяются. Стоит отметить, что джихадисты регулярно нарушают перемирие в северных частях Хамы и Латакии, а также на западе Алеппо, из-за чего нередко гибнут местные жители.

Провинция Алеппо

Турецкая сторона переместила тысячи подконтрольных боевиков из Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок вместе с членами их семей из провинции Идлиб в кантон Африн к северо-западу от Алеппо, передает ANHA News. Радикалы с женами и детьми были переведены в города Дейр Баллут, Бюльбюль и ряд других. Таким образом, наемники Анкары фактически заняли дома тех граждан, которые были вынуждены бежать из родных мест в период штурма района в рамках операции «Оливковая ветвь» в прошлом году, отмечает портал ANF.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили убийство руководителя местной комиссии по примирению в городе Атма, находящемся к северу от Даръа, сообщает Masar Press Agency. Предполагается, что данное преступление могло быть совершено членами отрядов радикалов, которые в прошлом году присоединились к процессу урегулирования отношений с официальным Дамаском, но после трансформировались в исламистские «спящие ячейки» и продолжили оказывать сопротивление правительственным силам, в том числе путем проведения диверсий и закладок СВУ. Напомним, регион был освобожден летом 2018-го в ходе совместной антитеррористической операции войск САР и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Согласно данным турецкого источника в Twitter (@metesohtaoglu), военное командование Турции приняло решение направить дополнительные отряды спецназа и радарные системы на свои позиции в приграничных районах соседней Сирии, прежде всего – в Идлибе. Решение об увеличении контингента, как отмечается, связано с недавним обстрелом турецкого наблюдательно пункта в районе населенного пункта Шир-Магар. По сведениям Минобороны РФ, данный удар был нанесен террористами из объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». В результате этой атаки пострадали три военнослужащих армии Турции, также был нанесен частичный материальный ущерб.

Провинция Хасака

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) арестовали мирного жителя по имени Язер Хмайд в деревне Раджм Аль-Фаннуш, расположенной в окрестностях города Таль-Барак на востоке провинции Хасака, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Мужчина был арестован в ходе рейдов курдских радикалов в данном населенном пункте, после чего перевезен в неустановленное место. Предполагается, что Язер Хмайд мог быть направлен в один из военных лагерей подготовки SDF в рамках масштабной кампании курдов по принудительной мобилизации гражданских лиц в свои ряды.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)