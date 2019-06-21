«Алые паруса 2019»: когда состоятся, как попасть, программа, бриг «Россия», работа метро

Приближается знаменитый праздник «Алые паруса 2019», на который в Санкт-Петербург приезжают выпускники со всей России. В этом году у праздника новый символ — под алыми парусами по Неве пройдет отечественный корабль — бриг «Россия».

Праздник «Алые паруса» известен по всему миру, три года назад он стал финалистом пяти номинаций престижной европейской премии European Best Event Awards.

Когда в 2019 году состоится праздник «Алые паруса»

Праздник традиционно проходит в знаменитые петербургские белые ночи, в одну из самых коротких ночей июня. В этом году традиция будет немного изменена и «Алые паруса» пройдут не в ночь с субботы на воскресенье, как обычно, а в ночь с воскресенья на понедельник. Это связано с тем, что в этом году суббота выпадает на 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны).

Поэтому праздник выпускников решили перенести на воскресенье, 23 июня. Концертная программа начнется в 22.00 и завершится в 04.00 понедельника, 24 июня.

История праздника «Алые паруса»

В этом году празднику выпускников «Алые паруса» исполняется 51 год. Впервые такой праздник состоялся в Ленинграде 27 июня 1968 года. Традиция просуществовала несколько лет, но затем была прервана.

Возрожденные «Алые паруса» ведут свою новую историю от 2005 года, праздник воссоздан и осовременен при участии акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Отметим, федеральный Пятый канал не только является одним из организаторов праздника, но и ежегодно транслирует «Алые паруса» в прямом эфире.

«Алые паруса 2019»: программа праздника

20.00–22.00: сбор выпускников на Дворцовой площади и зрителей на стрелке Васильевского острова.

22.00–22.20: театрализованный пролог на Дворцовой площади.

22.20: начало концертов на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова.

00.40–01.10: музыкальное водно-пиротехническое шоу в акватории Невы с проходом парусника под алыми парусами и грандиозный фейерверк.

00.50: проход по Неве парусника «Россия» под алыми парусами.

01.10–04.00: продолжение концертов на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова.

Праздник по традиции пройдет на нескольких площадках — Дворцовой площади и Дворцовой набережной, на стрелке Васильевского острова и в Петропавловской крепости.

В этом году девиз праздника:

«Вместе с Россией».

Девиз символизирует неразрывную связь нынешних выпускников с будущим нашей Родины.

Программа на Дворцовой площади стартует в 22 часа с напутствия выпускникам действующего губернатора Александра Беглова и других официальных лиц. Затем начнется концерт, программа которого составлена с учетом вкусов современной молодежи. Подробности концерта организаторы пока держат в секрете. Ведущими шоу на Дворцовой по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Шоу на Неве

Самая волнующая часть праздника — пиротехническое шоу на Неве, сопровождаемое проходом парусника под алыми парусами. Шоу обещает быть грандиозным: продолжительнее и эффектнее, чем в предыдущие годы. На Троицком мосту планируется возвести несколько специальных башен для фейерверков, в акватории Невы на понтонах будет установлено 13 пиротехнических сооружений. Огненная феерия будет сопровождать прохождение парусника.

Начало пиротехнического шоу — в 00.40 24 июня, представление продлится около получаса. После этого концерты на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова продолжатся до четырех утра.

Парусник «Россия» — новый символ «Алых парусов»

В этом году символом праздника будет не привычный петербуржцам шведский бриг «Три короны» (Tre Kronor) (см. прошлогодний сюжет ФАН-ТВ), а отечественный парусник, который носит гордое имя — «Россия». Капитан брига — Олег Николаев, экипаж судна полностью российский. Порт регистрации — Петербург. Судно было построено в 1958 году, в 2005-м переоборудовано в парусник и с тех пор участвует в праздничных мероприятиях. Отныне бриг «Россия» станет символом «Алых парусов».

Напомним, после возрождения праздника в 2005 году под алыми парусами по Неве несколько лет ходил фрегат «Штандарт», точная копия первого петровского корабля. Затем роль символа «Алых парусов» исполняли учебные корабли — парусник «Мир» и шхуна «Юный балтиец». С 2010 по 2018 годы в празднике постоянно участвовал шведский бриг Tre Kronor.

С нынешнего года символом праздника будет отечественный бриг «Россия».

Как попасть на Дворцовую площадь и увидеть парусник под алыми парусами

От Зеленого моста через Мойку на Невском проспекте в сторону Дворцовой площади и Дворцовой набережной проход будет открыт только для обладателей бесплатных пригласительных билетов. Билеты выдаются петербургским выпускникам, медалистам из других городов, а также их родителям, учителям и сопровождающим лицам. Торговля пригласительными билетами является незаконной, и власти с этим борются.

Также в эту зону, но через отдельный вход, смогут пройти представители СМИ, освещающие шоу, для этого у них будут специальные именные бейджи.

Для всех остальных, кто хочет увидеть пиротехническое шоу на Неве, будет открыта стрелка Васильевского острова. Там уже устанавливают сцену, на которой всю ночь будет идти концертная программа. Также шоу можно увидеть со стороны Тучкова моста. Добираться до набережной Невы лучше от станций метро «Василеостровская» и «Спортивная», поскольку проход со стороны Невского проспекта будет перекрыт. Личный транспорт лучше оставить дома, об ограничениях движения читайте на сайте Федерального агентства новостей.

Шоу на Неве начнется в 00.40, но приходить впритык не стоит. Во-первых, не увидите концерта, а во-вторых, будет не пробиться к набережной.

Работа метро и наземного транспорта в ночь «Алых парусов 2019»

В ночь с 23 на 24 июня метро будет работать без перерыва, оплата как жетонами, так и всеми видами проездных документов. Также будут работать ночные автобусы, дублирующие линии метро, их маршруты зависят от времени разведения мостов на Неве и от перекрытий движения в связи с праздником.

Оплата проезда в ночных автобусах — по разовому тарифу (40 рублей).

«Алые паруса 2019»: где смотреть по ТВ

Прямая трансляция праздника будет доступна в эфире Пятого канала, а также на официальном сайте и на страницах канала в социальных сетях.