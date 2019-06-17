Россия и Намибия заключили договор о передаче преступников

Москва, 17 июня. Россия и Республика Намибия подписали договор об укреплении двустороннего российско-намибийского сотрудничества, который включает выдачу преступников. Об этом говорится на сайте Минюста РФ.

Участие в подписании договора принимали исполняющий обязанности министра юстиции РФ Алу Алханов и министр безопасности и защиты Намибии Чарльз Намоло.

«Договор направлен на укрепление двустороннего российско-намибийского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства», — говорится в сообщении российского ведомства.

Также в ведомстве отметили, что договор вступит в силу по истечению 30 дней с момента получения последнего уведомления о завершении процедур, необходимых для реализации соглашения.

Стоит отметить, что российско-намибийские отношения активно развиваются в последние несколько лет. Развитию отношений двух стран также будет способствовать саммит в Сочи, который пройдет в октябре этого года. Специалист по Южной Африке Александр Зданевич считает, что потенциал проектов России и Намибии не ограничивается только сельскохозяйственным торговым оборотом. По словам Зданевича, в Намибии есть потенциал для российских горнодобытчиков, кроме того, страна страдает от нехватки энергии, поэтому есть все предпосылки для заключения контракта с Росатомом на строительство АЭС.