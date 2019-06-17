Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом

Москва, 17 июня. Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Певица заявила, что у покойного музыканта в друзьях были люди, которые его «крышевали». При этом с одним из них Тальков собирался ее познакомить, сообщает «Газета.ру».

«Есть один авторитет. Он хочет с тобой познакомиться», — процитировала Азиза слова музыканта.

Популярный советский певец был убит выстрелом из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта в Петербурге. В убийстве по неосторожности обвинили его директора Валерия Шляфмана. В это время возле гримерки Талькова проходила потасовка между его охранниками с телохранителем Азизы. Обвиняемый эмигрировал в Израиль и уже больше 20 лет находится в розыске.

В ноябре прошлого года Следственный комитет РФ возобновил расследование убийства Талькова. Как сообщали «Известия», потерпевшей по делу признана его вдова. Также следователи выяснили, что Валерий Шляфман, которого в 1993 году привлекли к делу в качестве обвиняемого, на данный момент проживает в Израиле. Расследование было возобновлено, поскольку правоохранители смогли установить его местопребывание и избрали Шляфману меру пресечения в виде заключения под стражу.

Комментируя возобновление уголовного дела, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допустил, что в деле появились новые зацепки. Сенатор подчеркнул, что СК РФ принял правильное решение. Он напомнил, что убийство Талькова потрясло многих, и выразил мнение, что для поиска виновного в этом преступлении было сделано далеко не все. Сенатор допустил, что это произошло «отнюдь не только по техническим причинам».