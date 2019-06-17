МО РФ рассказало о перехвате Су-27 бомбардировщиков ВВС США над Черным и Балтийским морями

Москва, 17 июня. Российские истребители Су-27 выполнили перехват американских стратегических бомбардировщиков B-52H у границ РФ в Черном и Балтийском морях в понедельник, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным НЦУО, в понедельник экипажи российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были подняты в воздух для перехвата В-52Н ВВС США. Операция проводилась в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Стоит отметить, что США активизировали полеты различных видов военной авиации у границ РФ. Помимо бомбардировщиков в понедельник у границ Калининградской области засекли американских разведчик.

По данным портала Plane Radar, радиоразведчик США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 поднялся в воздух в 09.50 по московскому времени с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании. Через два часа самолет засекли у российских границ. Минобороны РФ неоднократно призывало Пентагон прекратить провокационные разведывательные операции у российских рубежей, однако американские военные эти призывы игнорируют.