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МИД РФ призвал наказать виновных в атаке на госпиталь в сирийской Мхарде

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МИД РФ призвал наказать виновных в атаке на госпиталь в сирийской Мхарде

Москва, 17 июня. Министерство иностранных дел РФ осудило атаку боевиков на госпиталь в населенном пункте Мхарда на северо-западе Сирии, об этом говорится в комментарии ведомства.

«Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание», — сказано в комментарии.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в результате ракетного обстрела 6 июня повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение. В МИД РФ сообщили, что в настоящий момент ВОЗ выясняет обстоятельства атаки.

Как ранее сообщило Федеральное агентство новостей, террористические группировки открыли ракетный огонь по жилым кварталам в Мхарде. Атаки террористов нанесли ущерб государственной и частной собственности, жертв среди гражданского населения нет. Подразделения САА, дислоцированные на севере провинции Хама, отреагировали на источники ракетного обстрела, разгромив пусковые установки и уничтожив и ранив десятки боевиков.

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Автор: Сергей Петров
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