Пиар-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера после выписки

Москва, 17 июня. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о самочувствии продюсера после выписки из НИИ Склифосовского.

По его словам, в настоящее время здоровью Алибасова ничего не угрожает. Продюсер способен самостоятельно передвигаться и разговаривать. Горжанкин отметил, что Алибасов строит планы на будущее, а также интересуется предстоящими концертами группы «На-На».

«Его жизни ничего не угрожает. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы «На-На», — добавил пиар-директор.

Горжанкин также добавил, что в настоящее время продюсер находится в Москве с Лидией Федосеевой-Шукшиной и котом Чучей, передает РИА Новости.

«Алибасов точно выписан из Склифосовского. Я его видел лично. Информация о том, что он еще там — ложь. Он сейчас с Лидией Николаевной и котом Чучей», — пояснил Горжанкин.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с острым химическим отравлением. Позднее стало известно, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб. По словам медиков, в результате отравления Алибасов получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из состояния искусственной комы. 17 июня стало известно, что Бари Алибасова выписали из больницы и в скором времени он вылетит на частном самолете в Казахстан, где пройдет курс реабилитации.