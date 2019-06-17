Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

Париж, 17 июня. Франция выступает против выхода России из Совета Европы, так как это может негативно сказаться на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон заявил, что Париж выступает не за то, чтобы снять санкции против России, но за то, чтобы избежать выхода Москва из Совета Европы. Кроме того, Макрон напомнил, что Франция президентствует в Совете министров.

«Это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав», — заявил Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. Выход РФ из ПАСЕ значительно ударил по бюджету организации.

В настоящий момент обсуждается вопрос о возвращении России в ПАСЕ. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова вернуться в ПАСЕ, если будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса.