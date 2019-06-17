Власти Чемодановки заявили, что все цыгане добровольно уехали из села

Пенза, 17 июня. Цыганское население села Чемодановка в Пензенской области добровольно покинуло населенный пункт, где в результате массовой драки погиб один человек. Об этом сообщил глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что все цыгане якобы были принудительно выселены в Волгоградскую область​​​.

Фадеев опроверг данную информацию, отметив, что все цыганское население Чемодановки добровольно покинуло территорию населенного пункта. По его словам, цыгане также добровольно покинули соседнее село Лопатки.

«Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке. Так как корни наших цыган в Волгоградской и Астраханской областях, то, по моим предположениям, многие подались в Волгоградскую область», — пояснил глава сельсовета.

Фадеев также добавил, что некоторые цыганские семьи оставили свой скот в Чемодановке. Все животные были обеспечены едой и водой, в ближайшее время весь скот будет собран в одном месте.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина подтвердила добровольное переселение цыган. По ее словам, подобный вопрос даже не мог обсуждаться, а все публикации на эту тему не соответствуют действительности.

«Никакого принудительного выселения цыган не было. Не просто не было, но и разговора об этом быть не могло в принципе. Да, они покинули села, но по своей инициативе. Никакие инсинуации здесь неуместны», — отметила Черемушкина.

Она также добавила, что село Лопатки покинули около 90 цыганских семей, еще порядка 40 семей покинули населенный пункт Чемодановка, передает РИА Новости.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который закончился массовой дракой. В драке пострадали пять человек, один из них позднее скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое расследуется следователями центрального аппарата СК РФ. Правоохранители задержали 28 участников конфликта, один из которых подозревается в убийстве.

14 июня жители Чемодановки провели сход, в котором принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава области пообещал местным жителям, что все виновные понесут наказание. Кроме того, губернатора сформировал в Чемодановке оперативный штаб, который занимается стабилизацией ситуации в населенном пункте.