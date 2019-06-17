Москва, 17 июня. После выдвижения главы Фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер на выборы в Мосгордуму либералы перестали считать ее «своей», заявил Руслан Осташко в YouTube-канале PolitRussia.

Федермессер оказалась в одном избирательном округе вместе с соратницей блогера Алексея Навального Любовью Соболь. И несмотря на то, что глава «Веры» разделяет либеральные взгляды, «борцам за свободу» было необходимо, чтобы именно Соболь получила власть, подчеркнул Осташко.

Дело в том, что для попадания в «революционную тусовку» необходимо интересоваться деньгами и пиаром, а не благотворительностью и хосписами. Осташков приводит цитату публициста Виктора Мараховского, которые отмечает, что так называемым истинным либералом нужно еще стать.

«Фокус в том, что отечественные революционеры, они же рыцари свободы, они же борцы против режима — это вообще в первую очередь не идеология, не теория и даже не практика. Это то ли сословие, то ли цех, — поясняет публицист. — С одной стороны, многие ништяки (статус и даже гранты) в нем переходят по наследству или через брак. С другой стороны в революционеры могут также принять — по итогам долгой безупречной карьеры в революционной тусовке».

Естественно, Федермессер не интересовали «тусовки» — она шла в политику, чтобы продвигать в России благотворительность. С ее деятельностью в «Вере» знакомы не только в Москве, но и в России. А вот Соболь запомнилась россиянам только многочисленными скандалами и связями с коррупционерами. Очевидно, что у соратницы Навального появился серьезный конкурент на выборах, которого блогер и его сторонники просто решили затравить и заставить снять свою кандидатуру. Так Федермессер была оперативно вычеркнула либералами из списка «своих».

«Несколько месяцев можно было видеть, как друзья свободы бомбят Федермессер, как они уничтожают ее за то, что она, со своими дурацкими хосписами и попытками аппаратно укрепить свое дело, мешает святой борьбе», — приводится в ролике цитата журналиста Дмитрия Ольшанского.

Федермессер не выдержала давления. Она призналась, что хочет заниматься благотворительностью, а не грязными играми, в которые ее попытались втянуть Соболь и Навальный. Именно поэтому она сняла свою кандидатуру на выборах.