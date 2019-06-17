Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда

Каир, 17 июня. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.

По данным агентства, бывший президент Египта попросил судью дать ему слово. Однако во время заседания ему стало плохо и он упал в обморок, после чего скончался. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Мурси отстранили от власти в 2013 году. Лидер организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) был приговорен к смертной казни, однако кассационный суд отменил смертный приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.

Экс-президента Египта обвиняли в организации массового бегства из тюрем, а также участие в беспорядках «арабской весны» 2011 года. Кроме того, по данным следствия, Мурси и его 26 сторонников причастны к убийству сотрудников МВД Египта во время штурма тюрем. Участие в атаках на тюрьмы принимали боевики иностранных исламистских организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.