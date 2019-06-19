Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня: где смотреть, как задать вопрос и получить ответ

Президент России Владимир Путин 20 июня будет более трех (как минимум) часов отвечать на вопросы, которые волнуют граждан нашей страны. Ровно в полдень в четверг стартует ежегодная, 17-я по счету телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Как задать вопрос президенту на прямую линию

Задать вопрос президенту можно как уже во время прямой линии, так и заранее. Самый простой способ: воспользоваться бесплатным телефоном 8-800-200-40-40. Звонки, а также SMS и MMS-сообщения на этот номер принимаются бесплатно со всех уголков страны.

Телефоны для вопросов из-за рубежа: +7-499-550-40-40; +7-495-539-40-40.

Кроме того, бесплатные SMS и MMS-сообщения принимаются по номеру 0-40-40 (только от абонентов российских мобильных операторов). Все письменные вопросы должны быть на русском языке, не более 70 знаков.

Также свой вопрос можно задать через официальный сайт программы moskva-putinu.ru или moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же можно выбрать формат своего вопроса, обращения или просьбы к президенту.

Вопросы можно также задать через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или через бесплатные приложения «Москва — Путину» и OK Live, которые можно скачать по ссылке.

Во время эфира вопросы президенту смогут также задать гости в студии и представители регионов, с которыми Владимир Путин по ходу эфира будет выходить на связь.

До какого времени можно присылать вопросы

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Сколько времени длится прямая линия с Владимиром Путиным

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в среднем имеет продолжительность от трех часов до более, чем четырех часов. Как правило, за это время президент успевает ответить на 75—80 вопросов.

Где смотреть прямую линию с Путиным

Трансляцию общения президента с россиянами будут вести Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и ОТР (с сурдопереводом), радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Также прямая трансляция будет доступна на сайтах вышеперечисленных ресурсов.

Федеральное агентство новостей будет вести текстовую онлайн-трансляцию прямой линии с президентом.

О чем спрашивают Путина во время прямой линии

Президент традиционно отвечает на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также на вопросы по внешнеполитической проблематике. Кроме того, во время прямой линии Путин традиционно отвечает на личные вопросы, а также выслушивает обращения граждан и выполняет некоторые их просьбы.

С вопросами, уже заданными Владимиру Путину в этом году, можно ознакомиться здесь.

Есть ли шанс получить ответ президента на свой вопрос

Да, вероятность такая есть, причем не имеет значения, когда именно вы задали вопрос: заранее или непосредственно во время прямой линии. Больше шансов на ответ у важных вопросов, волнующих многих россиян, или актуальных для вашего региона. Оригинальные, интересно оформленные вопросы, особенно в формате видеосообщения, также имеют больше шансов быть озвученными ведущими в ходе прямой линии.

Кроме того, некоторые вопросы, касающиеся проблем жителей регионов, сразу передаются представителям исполнительной власти, от которых зависит принятие решения.

При этом надо понимать, что вопросов президенту поступает около трех миллионов, так что вероятность того, что именно ваше послание будет рассмотрено в прямом эфире, не слишком велика.

Где можно узнать содержание предыдущих прямых линий с президентом

Архив «Прямых линий с Владимиром Путиным» представлен на официальном сайте программы.