 Андрей Соколов стал официальным кандидатом в Мосгордуму. ФАН-ТВ

Известный российский актер и режиссер Андрей Соколов теперь официально считается кандидатом в депутаты Московской городской думы. Актер подал все необходимые документы и провел завершающую процедуру — открыл свой избирательный счет.

Этот счет необходим для оплаты всех расходов избирательной кампании, она будет проходить открыто без интриг. Первоначальный взнос был сделан полностью из собственных средств кандидата и составил 1 миллион рублей. Тянуть время не стали, и в первые же минуты своего кандидатства Андрей Соколов со своим юристом оплатил первые счета на изготовление подписных листов и агитационных печатных материалов.

«Я здесь вырос, и, помимо того, что все это время я занимаюсь вопросами культуры, в частности и детским кино, помимо всего прочего, я и хожу по этим улицам, я знаю, как и все жители, и проблемы, и [про] ливневки. Начнем с тех вопросов, которые первостепенны у жителей», — делится с корреспондентов ФАН Андрей Соколов.

Актер рассказал, почему он выдвинулся в кандидаты. По его словам, это из-за снятия Анны Федермессер, ставшей целью травли со стороны команды Навального.

«Пока была Нюта, мы старались не вылезать, потому что она достойный кандидат, она знает, что делает, она занимается хорошим делом, но после того, как ее раскатали, извините, в асфальт… Мы только после этого и пошли, поэтому на вопросы «Связано ли это с Нютой?» — [отвечу] да, связано.

«Я уже мишень, уже отстреливаю. Вы зайдите в «Фейсбук», почитайте, и все будет видно. Я, понимаете, мальчик уже стреляный, дай бог. Это меня как раз не волнует, меня волнуют больше люди, которые до этого опускаются, унижаются. У каждого своя дорога. Я с уважением отношусь к любому оппоненту», — говорит Андрей Соколов, актер, кандидат в депутаты Мосгордумы.

Перед финальной процедурой актер встретился с жителями 43-го избирательного округа, кандидатом от которого он теперь стал. Это следующие районы: Арбат, Хамовники и Пресня. Андрей Соколов сам является жителем этого округа, поэтому жизнь районов ему небезразлична. Уже много лет он занимается общественной работой, а статус депутата Мосгордумы даст ему возможность решать многие задачи уже на законодательном уровне.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

