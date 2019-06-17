Звезда фильма «Девчата» расплакалась после преображения в «Модном приговоре»

Москва, 17 июня. Актриса Галина Стаханова стала главной героиней популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале. Звезда советского фильма «Девчата» попала на передачу благодаря дочери, которая пожаловалась, что ее мать стала заложницей образа старушки.

Письмо на Первый канал отправила единственная дочь Стахановой. Она рассказала, что ее мать из-за своего внешнего вида так и не нашла свою любовь. Однако в передаче актриса рассказала о главном романе в своей жизни. При этом ее избранником оказался легендарный российский актер Ролан Быков, передает «Вокруг ТВ».

Стилисты программы постарались изменить образ актрисы, превратив ее в элегантную пожилую даму. Стаханова осталась довольна перевоплощением и расплакалась от радости.

Отметим, ранее журналистка финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль возмутилась отношением к женщинам, которое демонстрируется в российской передаче «Модный приговор». Ее возмутило то, что что героини передачи — «женщины, которые выглядят недостаточно хорошо».

Ведущий программы Александр Васильев заявил в ответ, что «женщины в Финляндии за модой не следят, а женщины в России — очень сильно». По его словам, программа «Модный приговор» вовсе не об «унижении женского достоинства», а «о переодевании». Как передавала «Газета.ру», Васильев отметил, что финская журналистка не является русскоязычной и видела лишь одну программу, а поэтому «не знает комплекса задач», стоящего перед российскими шоуменами.