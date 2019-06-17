Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством ДНР и ЛНР

Париж, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу политических советников «нормандской четверки» для подготовки контактов сторон нормандского формата по ситуации в Донбассе. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Наши политические советники будут встречаться в ближайшее время для подготовки встречи («нормандской четверки». — Прим. ред.)», — цитирует слова Владимира Зеленского ТАСС.

Президент Украины подчеркнул, что Киев не готов к диалогу с руководством Донецкой и Луганской народных республик. При этом он добавил, что украинская сторона намерена действовать в рамках «минского формата» и готова к прекращению огня.

«Никто не хочет, чтобы Украина была «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — рассказал Зеленский, комментируя ситуацию на Украине.

Он добавил, что возвращение Киеву «неподконтрольных территорий» является его приоритетом как президента Украины, так и «просто как человека». Зеленский также подчеркнул, что нормализовать ситуацию в Донбассе военным путем невозможно. Президент Украины также считает, что единственным путем урегулирования является дипломатический, а также использование санкционного давления. Зеленский попросил Макрона содействовать этому.

Еще одной ключевой задачей Зеленский назвал возвращение задержанных украинских моряков.

«Мы будем и далее сотрудничать с другими странами — членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореходства в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе», — добавил президент Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе находится под угрозой срыва. Он отметил, что гражданская война на Украине обостряется с каждым днем, а ситуация на линии разграничения сил становится все более кровопролитной. По мнению главы ДНР, ответственность за эскалацию конфликта несет Киев.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженной операции стали более 10 тысяч человек.