Шепелев объяснил сестре Фриске, почему ненавидит семью скончавшейся супруги

Москва, 17 июня. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, почему вдовец певицы Дмитрий Шепелев ненавидит семью своей скончавшейся супруги и не дает родным видеться с внуком.

«Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму. Я с плачущими глазами задала ему вопрос: «Дима, за что ты так с нами?» На это он мне ответил: «Вы два года меня унижали!» — рассказала Фриске в программе «Привет, Андрей!».

Сестра Фриске отметила, что не понимает, чем семья могла так обидеть супруга певицы. Наталья призналась, что «не находит ответа на слова» Шепелева, пишет «Царьград».

Певица Жанна Фриске скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. У нее остался сын Платон, который на данный момент живет с отцом – Дмитрием Шепелевым. Вдовец после смерти супруги не дает ее семье видеться с ребенком. Мать Жанны Фриске отметила, что по неизвестным причинам Шепелев просто перестал общаться с ней и отцом жены после ее смерти. Как рассказала родная сестра Фриске, последний раз Платон видел бабушку и дедушку два года назад.

Ранее в Сети появились архивные снимки сына Фриске, сделанные в день смерти артистки. Поклонники ушедшей певицы отмечают, что мальчик растет без мамы, но окружен заботой отца.