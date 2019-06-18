Жители Сирии рассказали ФАН о залпах РСЗО боевиков по свадебной церемонии на юге Алеппо

Боевики продолжают обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от зоны деэскалации «Идлиб». Сегодня ночью под смертельным огнем террористов оказался пригород Алеппо. Ракеты взорвались в деревне Кудехи во время свадебной процессии. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии поговорил с очевидцами событий.

Этой ночью боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сирийского крыла террористической организации «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ), нанесли смертоносный удар по деревне Кудехи в южном пригороде Алеппо. Уже известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня, расположенных на территории района Рашидин.

В общей сложности на жилые кварталы обрушено около 10 мин, некоторые из которых взорвались во время свадебной церемонии, когда люди шли по улице.

По последним данным, количество жертв среди мирного населения увеличилось до 13 человек. В больнице несколько часов назад от множественных ранений скончался шестилетний ребенок. Осколочные раны получили 17 местных жителей, в том числе женщины и дети. По сообщению арабских информагентств, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Сейчас за их жизни продолжают бороться врачи.

Это не единственный случай обстрела джихадистами мирных населенных пунктов с человеческими жертвами в последнее время. На прошлой неделе боевики несколько раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня по северным окраинам сирийского города Хама. Всего по административному центру одноименной провинции было выпущено не менее 20 реактивных снарядов. Одна из ракет оборвала жизнь семьи с маленьким ребенком, находившихся в доме в момент попадания снаряда.

Коалиция бандформирований во главе с «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) практически ежедневно обстреливает мирные города, расположенные в зоне досягаемости тяжелого вооружения. При атаках преимущественно используются минометные орудия, однако если расстояние до города или деревни превышает семь километров, боевики применяют реактивные системы залпового огня. Системы РСЗО позволяют поражать несколько целей одновременно, даже если объекты находятся на удалении до 40-50 километров.

Огневая мощь этих пусковых установок не сравнима с обычными минометами, несмотря на то, что некоторые «ноу-хау» изготавливаются в кустарных условиях. Многие из них выглядят топорно, но отдельные образцы отличаются качественным исполнением и по устройству мало чем отличаются от заводских.

Местное население уязвимо перед интенсивными залпами ракетных систем, поскольку жилые дома не являются надежным укрытием, чем и пользуются сторонники «Нусры».

Данное вооружение запрещено к применению в 15-20-километровой буферной зоне, о чем боевики прекрасно осведомлены. Тем не менее факты обстрелов с трагическими последствиями продолжаются. Помимо Хамы, на прошлой неделе обстреляно более 30 населенных пунктов, в том числе Мхарде, Скальбия и другие.

1 Организация запрещена на территории РФ.